البث المباشر
مصادر فلسطينية : استشهاد فلسطيني من غزة، وإصابة 2 آخرين، برصاص سلاح بحرية الاحتلال، قرب شاطئ عسقلان
وكالة سانا: قامت إحدى وحدات الجيش العربي السوري المتمركزة في جوبر مساء أمس بتدمير عربة مفخخة حاولت المجموعات الإرهابية إرسالها باتجاه مدينة دمشق حيث تمكن عناصر الوحدة من استهدافها وتدميرها قبل وصولها إلى النقطة وقتل الانتحاري الذي كان يقود العربة.
وكالة سانا : الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وآخر مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أن قرار وقف الأعمال القتالية في سوريا لا يشمل التنظيمات الإرهابية
مراسل العالم : المجموعات المسلحة تطلق قذيفتيتن صاروخيتين عل منطقة الجورة في دمشق
مراسل العالم : سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط ساحة حي باب توما بدمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ زلزال- 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمع للجنود السعوديين في رقابة سقام بنجران
مراسلة العالم:إصابة ٣صيادين فلسطينيين بنيران الاحتلال بزعم انحراف مركبهم نحو شاطئ عسقلان وأنباء عن استشهاد أحدهم
التلفزيون السوري:ضبط كميات من السلاح والذخيرة وقاعدة اطلاق صواريخ وأحزمة ناسفة بعضها اسرائيلية الصنع بديرالزور
مراسل العالم: الجيش السوري يحقق تقدما داخل بلدة حوش الضواهرة في غوطة دمشق الشرقية وسط انهيار في صفوف مسلحي النصرة
نائب رئيس وزراء تركيا: قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار 30 يوما في سوريا لن يؤثر على الهجوم التركي بعفرين

كشف وضبط اكثر من طن من المخدرات في جنوب شرق ايران

كشف وضبط اكثر من طن من المخدرات في جنوب شرق ايران
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان /جنوب شرق ايران/العميد محمد قنبري عن كشف وضبط 1115 كيلوغراما من المخدرات وسيارتين ومصرع مهرب مسلح خلال عمليات مكافحة الشرطة للمخدرات في المحافظة.

العالم - ايران

وقال قنبري ان شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة، وخلال خططها الرامية لمكافحة تجار الموت، ابلغت عن اعتزام المهربين نقل كميات كبيرة من المخدرات من الحدود الجنوبية الشرقية الى المحافظات المجاورة.

واضاف، انه بعد أسابيع من الجهود والعمليات اليومية، فقد تم صباح اليوم (24 شباط/ فبراير)، تحديد سيارتين تابعتين لأفراد عصابة لتهريب المخدرات في طرق فرعية من زاهدان (مركز المحافظة) وتم رصدهما بدقة.

وتابع: ان اشتباكا مسلحا وقع مع المهربين المسلحين بعد وقوعهم في كمائن قوات الشرطة ماأسفر عن مقتل مهرب واعتقال ثلاثة آخرين بعد ساعة من الاشتباكات. 

واوضح قنبري: ان عملية تفتيش السيارتين التي خلفها المهربون اسفرت عن كشف وضبط  1000 و 115 كيلوغراما من المخدرات والتي تشمل 331 كيلوغراما من المورفين و 100 كيلوغراما من الهيروين و 43 كيلوغراما من الكراك و 6 كيلوغرامات من الزجاج و 229 كيلوغراما من الحشيش و 406 كيلوغراما من الافيون. بالاضافة الى بندقيتين وعتاد.

واكد قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان: "ان عمليات الرصد الدقيقة والهيمنة الاستخبارية التي تحظى بها قوات الشرطة في جميع مناطق المحافظة لذلك لا يوجد ملاذ آمن لتجار المخدرات ومقوضي النظام والامن في المجتمع".

109-4

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

ضبط طن من المخدرات في جنوب إيران، أين كانت مخبأة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو ..نزوح المئات في كشمير بعد تبادل اطلاق النار بين الهند وباكستان

هذا هو موقف أكراد عفرين من الهدنة في سوريا!

خلال اشهر قليلة.. ثالث قائد جديد للمنطقة الشرقية بسوريا

بالفيديو.. هذا ما خلفه الهجوم الارهابي ضد مركز للحشد الشعبي في كركوك

أنقرة تكشف تفاصيل اعتقال صالح مسلم في براغ

خلاطي للعالم: العراق حر في التعاقد مع اي دولة في التسليح

القضاء العراقي يحكم بإعدام 15 امرأة تركية

سيئول تدعي بأن جارتها الشمالية مستعدة للتفاوض مع واشنطن

داعية تونسي لـ"ابن سلمان": الارهاب وداعش والقاعدة من نتاجكم

اجتماع مرتقب بين ايران وبنما والصين وهونغ كونغ حول حادث الناقلة "سانجي"

الجيش السوري يسيطر على النشابية وتلي فرزات والصالحية في الغوطة الشرقية

لاريجاني: المساس بأمن المواطنين خط احمر

إيلون ماسك يكشف "كلمة السر" للدخول إلى الإنترنت العالمي

الملك السعودي يبعث رسالة مع مبعوثه الخاص إلى لبنان

أهم 5 تسريبات عن هاتف "سامسونغ" الجديد "غالاكسي 9"

قائد قوى الأمن الداخلي: جميع فئات الشعب تستنكر ممارسات مثيري الشغب

المستوطنون يتظاهرون للاسبوع الرابع ضد فساد نتانياهو

السودان يؤكد عودة سفيره إلى القاهرة قريبا

هذه المشاكل الصحية التي قد تتعرض لها إذا نمت وشعرك مبلل

قائد بالحرس: التصدي للدراويش كان بسبب اخلالهم بالامن وليس لعقيدتهم

الأکثر مشاهدة