كشف وضبط اكثر من طن من المخدرات في جنوب شرق ايران

العالم - ايران

وقال قنبري ان شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة، وخلال خططها الرامية لمكافحة تجار الموت، ابلغت عن اعتزام المهربين نقل كميات كبيرة من المخدرات من الحدود الجنوبية الشرقية الى المحافظات المجاورة.

واضاف، انه بعد أسابيع من الجهود والعمليات اليومية، فقد تم صباح اليوم (24 شباط/ فبراير)، تحديد سيارتين تابعتين لأفراد عصابة لتهريب المخدرات في طرق فرعية من زاهدان (مركز المحافظة) وتم رصدهما بدقة.

وتابع: ان اشتباكا مسلحا وقع مع المهربين المسلحين بعد وقوعهم في كمائن قوات الشرطة ماأسفر عن مقتل مهرب واعتقال ثلاثة آخرين بعد ساعة من الاشتباكات.

واوضح قنبري: ان عملية تفتيش السيارتين التي خلفها المهربون اسفرت عن كشف وضبط 1000 و 115 كيلوغراما من المخدرات والتي تشمل 331 كيلوغراما من المورفين و 100 كيلوغراما من الهيروين و 43 كيلوغراما من الكراك و 6 كيلوغرامات من الزجاج و 229 كيلوغراما من الحشيش و 406 كيلوغراما من الافيون. بالاضافة الى بندقيتين وعتاد.

واكد قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان: "ان عمليات الرصد الدقيقة والهيمنة الاستخبارية التي تحظى بها قوات الشرطة في جميع مناطق المحافظة لذلك لا يوجد ملاذ آمن لتجار المخدرات ومقوضي النظام والامن في المجتمع".

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