بالفيديو.. بشار الجعفري يسحق المندوب البريطاني بهذا الرد!

ورد الجعفري على المندوب البريطاني قائلا: "إننا حاربنا الإرهاب فوق أراضينا وهو إرهاب تدعمه الحكومة البريطانية".

وأوضح ان المجموعات المسلحة دأبت على ارتكاب خروقات لاتفاق أستانا بشأن تخفيف التوتر واستدعت الأعمال الارهابية من الحكومة السورية اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية مواطنيها الذين يعانون بشكل حقيقي من الإرهابيين الموجودين في الغوطة الشرقية.

وأضاف أن الحكومة السورية التزمت باتفاق أستانا بشأن مناطق تخفيف التصعيد وأن دمشق تعاملت بجدية مع كافة مبادرات التهدئة.

وأوضح أن الدولة السورية حددت ممرا آمنا لخروج المدنيين المحاصرين من قبل المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية كما دعت أفراد المجموعات المسلحة لإلقاء السلاح.

واشار الى أن بعض الدول قررت استبدال الرايات السوداء لـ "داعش" و "القاعدة" في العراق بـ"خوذ بيضاء" في سورية كما قامت بتقديم مشاريع قرارات تتعلق بالوضع في سورية وتتفاوض مع دول أخرى باستثناء الدولة السورية.

فيما أكد أن إنهاء معاناة المدنيين في سورية لا يحتاج لقرارات جديدة وإنما يحتاج لتنفيذ قرارات مجلس الأمن فحسب.