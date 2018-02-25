ممثل الولي الفقيه في حرس الثورة يحل شيفرات عداء آمريكا للنجباء والمقاومة

العالم - ايران

وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن حجة الاسلام سعيدي قال في معرض رده على سؤال حول القرار الامريكي والقاضي بادراج حركة النجباء في قائمة الارهاب: أن امريكا تقوم بهذه الاجراءات تجاه جميع الفصائل التي لم تتماهى مع مصالحها، كما يرى المنطق الامريكي أن حزب الله حركة ارهابية وكذلك يتم وضع قيادات حماس على لائحة الارهاب.

وأضاف، أن امريكا تنظر الى المقاومة والديمقراطية والقضايا العالمية من زاوية مصالحها ومصالح الامبريالية العالمية وهذه هي السياسة الدائمة والمستمرة للولايات المتحدة.

وتابع حجة الاسلام والمسلمين سعيدي قائلا : اساسا أن النظام الحاكم في امريكا يتعامل بازدواجية مع الحركات التحررية في العالم؛ فكل فصيل يتماهى مع واشنطن ويقبل بالخضوع للبيت الابيض سيحصل على المساعدات الامريكية، وفي المقابل اذا لم تخضع بعض الفصائل الى الغطرسة الامريكية، ستقوم آمريكا بهكذا اجراءات (فرض الحظر والضغوط بتهمة الارهاب) بحقها لكي تفرض ارادتها على العالم.

وأكد الرئيس الأسبق لاستخبارات حرس الثورة الاسلامية، أن هذه الاجراءات لا تغير من الحقيقة شيئا وأن شعوب المنطقة وجميع الشعوب الحرة في العالم تعرف جيدا أهداف امريكا وما تطمح اليه من السيطرة على العالم وتأمين مصالحها وما يصبو اليه الليبراليون.

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