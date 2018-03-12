صالح الصماد: التحالف أنفق المليارات وفشل في حرب اليمن + فيديو

العالم ـ اليمن

وجاء ذلك خلال لقاء صالح الصماد، قيادات وضباطاً من الحرس الجمهوري وألوية الحماية الرئاسية والشرطة العسكرية والعمليات الخاصة، أمس السبت 24 فبراير/شباط.

وتابع الصماد خلال كلمة باللقاء أن: "ما يروج له العدوان عبر وسائل إعلامه، عبارة عن حرب نفسية.. وهناك مؤامرة كبيرة تستهدف اليمن بصورة عامة والألوية العسكرية والقادة بشكل خاص، وهناك محاولة من قبل العدوان لاستقطاب الكثير من ضباط الجيش".

وأشار الصماد: "رغم الظروف الصعبة والحالة الاقتصادية رجالنا كالذهب لا يمكن أن يتغيروا أو تغيرهم ظروف الدهر ولا يمكن أن يرتموا في أحضان العدوان مهما كانت الظروف".

وأردف الصماد: "دمروا ليبيا والعراق وسوريا وأفغانستان وها هو مشروعهم الآن في اليمن يسقط تحت أقدامكم، وأقدام زملائكم من أبطال الجيش واللجان الشعبية والنصر حتمي وما علينا إلا الأخذ بالأسباب والتحرك بكل جد".

وأوضح الصماد خلال كلمته أن: التحالف أنفق مئات المليارات إن لم تكن أكثر من ترليون في هذه الحرب ليشتروا ولاءات العالم والمنظمات الدولية، وها هي تسقط أمام صمود الشعب اليمني، نحن في مرحلة يجب أن يفهم الجميع أننا مستهدفون لن يسلم أحد لا الذي في بيته ولا الذي في المعركة، فمن يحاول أن يتهرب ولا يدخل في هذه المعركة المشرفة لابد أن يشغلوه عن نفسه، وهذه الدفع بداية عظيمة لألوية الحرس والحماية والشرطة العسكرية والعمليات الخاصة.

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