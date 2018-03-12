سيارات ذاتية القيادة في شوارع كاليفورنيا أبريل المقبل

العالم - علوم وتكنولوجيا

وتختبر السيارات على طرق كاليفورنيا، ويعتبر الاعتماد على شخص يتحكم فيها عن بعد فتحا لمسار تحقيق الربحية من تكنولوجيا القيادة الذاتية بدلا من وجود عقل بشري داخل السيارة.

ومن المتوقع أن يتم الموافقة على قوانين جديدة تخص هذا الشأن بالولاية في الـ26 من الشهر الجاري، حتى تدخل الخدمة حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان.

وتستخدم تكنولوجيا التحكم عن بعد في وكالة الفضاء ناسا والجيش الأمريكي.

ومن المحتمل أن تصدر تصاريح في الثاني من أبريل/ نيسان للشركات لتقديم الخدمة للجمهور عبر السيارات ذاتية القيادة.

وأصبحت السيارات ذاتية القيادة هي المستقبل الذي تسعى إليه شركات السيارات حول العالم، حيث تجرب أكثر من شركة العمل في هذه السيارات وتطويرها.

واستعرضت فولكس فاغن مشروعا لسيارة كهربائية ذاتية القيادة وزودتها ببطارية كهربائية يمكن استخدامها بسرعة 665 كيلو متر.

وتسعى شركة "نيسان" إلى تقديم خدمة التاكسي عبر السيارات ذاتية القيادة في اليابان خلال شهر مارس/ أذار المقبل، حيث طورت "نيسان" تطبيقا يمكن المستخدمون من طلب التاكسي من خلاله.

ويتم اختبار التاكسي لمسافة 4.5 كيلو مترات وذلك بين مقر الشركة العالمية ومركز تسوق يوكوهاما.

ومؤخرا نجحت شركة هواوي للهواتف المحمولة في قيادة سيارة Porsche Panamera ذاتية القيادة بواسطة هاتف Mate 10 Pro.

المصدر: سبوتنيك

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