اعتقال متهم بمبايعة "داعش" في موريتانيا

العالم - افريقيا

وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "المتهم محمد ولد أحوبيب، تم نقله إلى العاصمة نواكشوط لاستكمال التحقيق معه".

وأضاف أن:سبب الاعتقال هو تدوينات نشرها الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بتنظيم داعش، ويُعلن في إحداها مبايعته للتنظيم.

وقال مصدر عائلي مقرب من المتهم، إن "عملية الاعتقال تمت بعد ساعات من نشر تدوينة مبايعة زعيم داعش"، وأكد أن صفحة المتهم تعرضت للقرصنة، وليس له أي صلة بتنظيم داعش.

وكانت السلطات الموريتانية قد فككت ثلاث خلايا لها صلة بتنظيم داعش، وبدأت محاكمة أول خلية بداية العام الجاري ويتهم فيها 11 شخصا، وجهت لهم تهم "التفاهم على تأسيس تجمع يهدف للتحضير لارتكاب جرائم إرهابية، والدعوة إلى الانضمام لتجمع له صلة بأعمال إرهابية، وقيادة تجمع قام بهدف التحضير لارتكاب أعمال إرهابية".

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