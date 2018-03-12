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معلمو كردستان العراق: لاعودة للتدريس الا بعد صرف الرواتب!

معلمو كردستان العراق: لاعودة للتدريس الا بعد صرف الرواتب!
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

تظاهر المئات من المعلمين في السليمانية وحلبجة، الاحد، للمطالبة بصرف رواتبهم، مؤكدين على إستمرارهم مقاطعة الدوام لحين الاستجابة لمطاليبهم.

العالم - العراق

وقال مصدر اعلامي إن مئات المعلمين في السليمانية وحلبجة ورانية ومناطق اخرى تظاهروا اليوم، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة.

من جهتها، قالت احدى المشاركات في المظاهرة، إن "مظاهرات المعلمين والمدرسين ستستمر لحين الاستجابة لمطاليبنا"، مؤكدة في الوقت نفسه "مواصلة مقاطعة الدوام في المدارس للضغط على الحكومة للإستجابة لمطاليبهم".

وأضافت أن "المواطنين فقدوا الثقة بالحكومة"، داعية رئيس الوزراء العراقي الى "الايفاء بوعوده بصرف رواتب المعلمين".

ودعا رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمة أمين في 22 شباط 2018، معلمي ومدرسي السليمانية إلى إنهاء مقاطعة الدوام، محذرا من أن واقع التعليم في المحافظة على حافة الخطر.

وتشهد محافظة السليمانية ومدن أخرى بين حين وآخر إحتجاجات ومظاهرات للمعلمين فضلا عن مقاطعتهم للدوام في المدارس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف رواتبهم كاملة.

يذكر ان حكومة منطقة كردستان العراق أعلنت مطلع العام 2015 قطع جزء من رواتب الموظفين لعدم تمكنها من دفع متأخرات رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.

السومرية

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