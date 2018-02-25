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وزير الدفاع الايراني: سواحل مكران منطقة آمنة للاستثمار

وزير الدفاع الايراني: سواحل مكران منطقة آمنة للاستثمار
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي، ان سواحل مكران منطقة آمنة للاستثمار وتواجد القوات المسلحة في هذه المنطقة يمنحها المزيد من الأمن ليعمل جميع المستثمرين بنشاطاتهم في اجواء آمنة.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد على هامش الملتقى الدولي لتقديم الفرص الاستثمارية والتنمية المستدامة في سواحل مكران المنعقد في طهران، صرح العميد حاتمي، ان حكومة الرئيس روحاني اولت اهتماما كبيرا بتطوير الموانئ وسواحل ايران الجنوبية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأكد وزير الدفاع، ان سواحل مكران تعتبر كنزاً وهي تتمتع بطاقات وفرص متنوعة.

وأضاف: ان الاهتمام بهذه السواحل بلغ ذروته خلال الحكومة السابقة والحالية، واليوم هناك أعمال لافتة قيد الانجاز سواء من قبل الحكومة او المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص.. وهناك مشاريع بني تحتية كثيرة قيد الانجاز في منطقة مكران، وسنشهد في المستقبل ازدهار هذه المنطقة.

و تابع: يعمل في الوقت الحاضر قرابة 40 ألف شخص بشكل مباشر، وما يتراوح بين 2 و3 آلاف شخص بشكل غير مباشر في هذه المنطقة، لكن نظرا للطاقات التي تتمتع بها المنطقة فإن هذا العدد قابل للازدياد ضعفين او ثلاثة اضعاف .

ورأى ان مشروع "نكين مكران" وهو مشروع للبتروكيمياويات يعتبر من أهم المشاريع قيد الانجاز الى جانب سائر المشاريع البحرية الاخرى.

وأردف: بجهود القوة البحرية التابعة للجيش ووزارة الدفاع وسائر القوات، ليس لدينا أدنى مشكلة امنية في منطقة مكران، وبإمكان المستثمرين المحليين والأجانب ان ينشطوا في هذه المنطقة براحة بال.

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