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إيفاد غواصين إيرانيين الى الصين لدخول ناقلة النفط سانتشي

إيفاد غواصين إيرانيين الى الصين لدخول ناقلة النفط سانتشي
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "سيد حسين نقوي حسيني" أن مجموعة من هذه اللجنة إضافة الى غواصين محترفين سيتجهون الى الصين من اجل بحث وضعية ناقلة النفط الايرانية"سانتشي".

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل وكالة "تسنيم" كشف المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حسين نقوي حسيني عن أن وفدا من هذه اللجنة سيزور الصين لبحث وضع ناقلة النّفط الغارقة "سانتشي"، وقال: "سيرافق الوفد عدد من الغواصين المحترفين ليدخلوا الى النّاقلة وفحص وضعها عن كثب".

ولفت نقوي حسيني إلى أن موعد الزّيارة سيتم تحديده قريبا، مضيفا: "يتم الآن استخرج المعلومات من الصّندوق الأسود لناقلة النّفط، وسيعمل الوفد الايراني الى الاطلاع على مجريات استخراج المعلومات من الصّندوق الأسود لناقلة النفط سانتشي.

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