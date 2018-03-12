مسلسل باب المراد - الحلقة الاولى

تم تصوير هذا العمل الدرامي الضخم في مناطق مختلفة من ايران إلى سوريا، بطاقم فني متميز يحتوي نخبة النجوم السوريين واللبنانين والعراقيين والخليجيين.

ويعد هذا المسلسل إعادة لبناء سيرة الإمام الجواد ع بجميع تفاصيلها. فقد أعيد إنشاء المدينة المنورة ومكة المكرمة في المدن الإنتاجية التي سيتم التصوير فيها،، بقراها وحواضرها ومدنها الرئيسية إبان العهد العباسي، وذلك بناء على المعلومات الواردة في المصادر التاريخية وآراء المختصين في هذا المجال.

يتناول مسلسل "باب المراد" قصة ملحمية لم يسبق تناولها على شاشات التلفزيون، وقد تمت مراجعة معلوماته التاريخية الواردة في المسلسل تحت اشراف سماحة العلامة الشيخ علي الكوراني