شاهد بالفيديو: ماذا فعل تساقط "البرد" في السعودية!!

العالم - السعودية

وأطلقت الجهات المختصة في السعودية الإنذار المبكر للتحذير بشأن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع هبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة تشمل "المثامة وجبال الأجرد" والأجزاء المجاورة.

وقام الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بنقل 15 حالة للمشافي وإسعاف 3 في مواقع الإصابات، بالإضافة للتعامل مع 7 حوادث مرورية نقل منها 6 حالات إلى المستشفى، كما قامت طواقم الهلال الأحمر بنقل 54 حالة من حرم المسجد النبوي إلى المراكز الصحية القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما حذر الدفاع المدني السعودي المقيمين في المناطق التي تعرضت للأمطار والحذر من التقلبات الجوية والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، حيث شهدت مدينة مكة المكرمة أمطارا غزيرة، تسببت بعرقلة حركة المرور في المدينة المكرمة، وفي المدينة المنورة أدى هطول الأمطار بغزارة إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب المجاورة لها.

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