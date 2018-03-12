روسيا تحرز لقب هوكي الرجال لاول مرة منذ 26 عاما

وكان المنتخب الروسي المرشح بقوة لاحراز اللقب، في طريقه لخسارة الذهبية لصالح منافسه الالماني الذي خاض اول نهائي في تاريخه، لكنه نجح في جر الأخير الى وقت اضافي بعد ان كان متخلفا امامه 2-3 قبل اقل من دقيقة على نهاية المباراة.

وحسم المنتخب الروسي النتيجة بسهولة في الوقت الاضافي مسجلا هدف الفوز، واحرز اللقب الاول منذ 26 عاما والتاسع في مسيرته (رقم قياسي).

والذهبية هي الثانية في هذه الالعاب لروسيا المشاركة تحت العلم الاولمبي باسم "رياضيون اولمبيون من روسيا" بسبب ايقافها على خلفية فضيحة التنشط الممنهج التي تعصف برياضتها منذ اكثر من عامين، بعد تتويج الينا زاجيتوفا الجمعة في التزحلق الفني على الجليد.

واحرز الروس ثمانية من اصل 10 القاب بين 1956 و1992، لكنهم لم يتمكنوا بعد ذلك من اعتلاء منصة التتويج واكتفوا بفضية ناغانو اليابانية 1998 وبرونزية سولت لايك سيتي الاميركية 2002.

في المقابل، احرزت المانيا الفضية الاولى في مسيرتها بعد برونزيتي لايك بلاسيد الاميركية 1932، واينسبروك النمسوية 1976 تحت راية المانيا الغربية.