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هذه هي المناطق التي لن تدخل الهدنة في الغوطة الشرقية!

هذه هي المناطق التي لن تدخل الهدنة في الغوطة الشرقية!
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

العالم -سوريا

أكد محللون عسكريون و سياسيون أن قرار مجلس الأمن حول الهدنة في سوريا لا ينطبق على الأعمال العسكرية ضد "داعش" والقاعدة و"جبهة النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع القاعدة أو “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى على النحو الذي حدده مجلس الأمن ..

و تابع المحللون , هذا يعني أن المناطق الأربعة في الغوطة وهي جوبر و حرستا و عين_ترما و عربين خارج منطوق القرار، ما يعني بدوره أن دوما ستكون ساقطة عسكرياً بعد سقوط المناطق الأربعة عسكرياً وتحريرها من الإرهاب ..

و ختموا بالقول أن القرار يؤكد مجدداً صلابة في الموقف الروسي حتى خرج هذا القرار بعد يومين .. وهو نصر دبلوماسي بكل معنى الكلمة لروسيا وسوريا

وكان مجلس الأمن قد صوت بالاجماع ليل السبت على مشروع قرار يدعو لوقف القتال في سورية لمدة شهر.

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