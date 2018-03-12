البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

أميركا تفقد نفوذها في باكستان.. والسبب؟!

أميركا تفقد نفوذها في باكستان.. والسبب؟!
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعدت الخارجية الأمريكية تقريرا مكرسا للعلاقات الأمريكية مع باكستان وأفغانستان، أكدت فيه وجود خلافات مع إسلام آباد أدت إلى إعادة توجيه سياستها صوب روسيا والصين وإيران.

العالم - أسیا والباسفیک

وجاء في تقرير مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية المخصص للكونغرس الأمريكي: "الاستراتيجية الأمريكية في جنوب آسيا تكمن في دفع باكستان إلى تصفية معاقل الإرهابيين والمقاتلين التي تقع في أراضيها. ولم تحرز الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ3 أي تقدم ملموس في هذا الشأن. كما دحضت باكستان مزاعم تشير إلى أنها تدعم المقاتلين الذين يشكلون خطرا على أفغانستان".

ويعتقد المكتب أن مساعي واشنطن للتأثير على السلطات الباكستانية في 2017 باءت بالفشل، ملقيا باللوم على كل من روسيا والصين وإيران.

الصين وروسيا وإيران تواصل التعاون مع باكستان، ما ينعكس سلبا على التأثير الأمريكي ويشكل عوائق محتملة أمامه.

ويشير التقرير إلى أنه على خلفية فقدان تأثيرها في باكستان، تعتزم الولايات المتحدة تعزيز تواجدها في أفغانستان المجاورة، إذ تخطط لإرسال 3000 جندي إليها في 2018، وذلك بالإضافة إلى قواتها المنتشرة هناك التي تتألف من 14 ألف جندي.

كما تخطط واشنطن لاستبدال مروحيات "مي-17" الروسية بمروحيات أمريكية من طراز Black Hawk. ومن المقرر تزويد الجيش الأفغاني بـ159 مروحية Black Hawk بحلول عام 2023.

ويجري استبدال المروحيات الروسية في إطار برنامج تحديث القوات العسكرية الأفغانية الذي خصص البيت الأبيض 6.8 مليار دولار لتنفيذه.

بدورها تعتقد إسلام آباد أن العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان تدهورت نتيجة تصريحات الرئيس الأمريكي وتقليص المساعدة المالية الأمريكية.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهم باكستان بتلفيق أكاذيب ودعم الإرهابيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة.

ونفت السلطات الباكستانية كافة هذه الاتهامات، واصفة إياها بالعارية من الصحة وأعلنت عن إعادة توجيه سياستها الخارجية إلى روسيا والصين.

وفي هذا الشأن، قال وزير الدفاع الباكستاني، خرم دستغير خان، في حديث أدلى به لصحيفة "فينشال تايمز": "اشترينا عددا من المروحيات الروسية خلال الأعوام الـ3 الأخيرة.. وهذا ما نصفه بإعادة تقييم الوضع الإقليمي للأمن الباكستاني وسياسة إسلام آباد الخارجية. وجاء ذلك نتيجة الخيار الفاشل الذي اتخذته الولايات المتحدة تجاهنا".

كما أكد التقرير أن سياسة واشنطن تجاه إسلام آباد أسهمت كبيرا في تدهور العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أن الانتقاد والتوبيخ العلني الموجهبن إلى باكستان لم يرغماها على تغيير سياستها الخارجية.

المصدر: وکالات

روابط ذات صلة

باكستان تفلت من لائحة الدول الممولة للارهاب!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين

مصر والسعودية تدرسان إنشاء شركة ملاحة مشتركة   

رئيس كيان الاحتلال يدعو لفرض السيادة على كامل الضفة الغربية

لقاء عباس وملك الأردن.. ما هو البند الأبرز على طاولة المباحثات؟

بهذه الطريقة تتم قراءة رسائل "واتسآب" من دون أن يعرف مرسلها

أربيل تسلم بغداد المئات من معتقلي "داعش"

صفعة تلقتها الإمارات.. برلمان الصومال يلغي اتفاقيات "موانئ دبي"

عندما يتدخل أمير قطر في قضية رياضية مهمة بطلها "نيمار"!

شاهد... حارس مرمى يهدي فوزا ثمينا لفريقه

الأکثر مشاهدة