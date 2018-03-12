القضاء العراقي يحكم بإعدام 15 امرأة تركية

العالم - العراق

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي قوله ان "قاضي المحكمة الجنائية اصدر حكما بالأعدام بحق 15 امرأة تركية" بعد إقرارهن بالأنتماء الى جماعة داعش، فيما حكم على تركية أخرى بالمؤبد.

واضاف ان "النساء اقرت بالذنب خلال الاعترافات".

وأصدرت المحاكم العراقية مؤخرا عددا من الاحكام بحق أجنبيات بعد أدانتهن بالأنتماء الى جماعة داعش.

فقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما باعدام المانية، بينما أفرجت عن فرنسية وقررت ترحيلها إلى بلادها.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لجماعة داعش، وينص على تنفيذ عقوبة الاعدام للانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين باعمال قتالية.

ويصل الى 20 الف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء لداعش، وفقا لعدد من الباحثين.

ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي، عن عدد المعتقلين بتهم الارهاب، الذين تم اعتقالهم خلال تحرير القوات العراقية للمناطق التي كانت تحت سيطرة داعش وطردهم منها.

من جهتها، تقول سلطات منطقة كردستان العراق بأنها تعتقل نحو أربعة الاف ارهابي بينهم اجانب.

وتمكن بعض الارهابيين من التسلل بين النازحين والتخفي بين السكان في مناطقهم بهدف العودة الى "الحياة المدنية".

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