اجتماع مرتقب بين ايران وبنما والصين وهونغ كونغ حول حادث الناقلة "سانجي"

العالم - ايران

وقال حق شناس في تصريح له اليوم الاحد، انه تم عقد اخر الاجتماعات في طهران وانتهى عملنا في دراسة الحادث هنا وسيتم يوم الاثنين القادم عقد اجتماع مشترك مع بنما والصين وهونغ كونغ حيث سيتوجه اثنان من خبرائنا الى الصين لهذا الغرض.

واضاف، نامل بالحصول على تقرير وثائقي حول الحادث في غضون اسابيع.

وحول الصندوق الاسود للناقلة قال، ان "VDR" للناقلة سانجي كامل وان المعلومات موجودة فيه كاملة.

وفيما يتعلق بانشطة الروبوتات في سانجي قال، ان الروبوتات تدرس كيفية غرق الناقلة "سانجي" في المياه.

يشار الى ان ناقلة النفط الايرانية قد نشبت فيها النيران وغرقت جراء اصطدامها بسفينة شحن قرب السواحل الصينية في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي ما أسفر عن مصرع جميع افراد طاقمها البالغ عددهم 32 شخصا (30 ايرانيا و 2 بنغلادشيين).

وتم انتشال 3 جثث فقط؛ واحدة من میاه البحر واثنتين من سطح الناقلة، خلال عمليات الاغاثة والانقاذ التي جرت بعد الحادث واشتعال النيران في الناقلة الى ان غرقت بعد اسبوع من وقوع الحادث.

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