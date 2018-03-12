دمشق: نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس استخفاف بإرادة المجتمع الدولي

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح اليوم:

"تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات عزم الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة في أيار القادم في ذكرى النكبة والذي يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ويظهر بشكل واضح استخفاف الولايات المتحدة بإرادة المجتمع الدولي ومدى النفاق والرياء الذي يطبع مواقفها عندما تتحدث عن هذا المجتمع الدولي لتمرير سياساتها العدوانية ضد قضايا ومصالح الشعوب".

وأضاف المصدر: إن قرار الإدارة الأمريكية يبرهن مجددا على عداء الولايات المتحدة المستحكم للأمة العربية واستخفافها بمشاعر أبنائها وتسخير سياساتها لخدمة المشروع الصهيوني في الهيمنة على المنطقة وأن ما تتعرض له الأمة العربية جراء الجحيم العربي هو أحد تجليات السياسة العدوانية الأمريكية المعادية للأمة العربية والهادفة إلى تمزيق أوصال دولها وزرع الفتن بين أبنائها والعودة بهذه الأمة إلى عصور التبعية والاستعمار البغيض.

وختم المصدر تصريحه بالقول: إن الوضع العربي الراهن وتواطؤ الأنظمة الرجعية العربية وارتهانها لمشاريع أعداء الأمة قد ساعد في توفير الظروف لهذا القرار الأمريكي المشين الأمر الذي يفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة تصحيح الواقع العربي ووضع حد لنهج التبعية والتخاذل والتآمر لهذه الأنظمة وبناء موقف عربي موحد يعكس إرادة الجماهير العربية وقادر على الدفاع عن مصالح الأمة وحماية مقدساتها وصيانة الوجود والأمن القومي العربي.