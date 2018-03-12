ملك الأردن يوافق على إجراء التعديل السادس على حكومة الملقي

العالم - الاردن

وأصدر الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء التعديل السادس على حكومة الملقي، والذي شمل 9 حقائب.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية بحضور الملقي، ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

وكان الوزراء قدموا استقالتهم للملقي لإجراء التعديلات الحكومية بعدما نجا الاخير من تصويت على سحب الثقة من حكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الاسعار.

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