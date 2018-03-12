صواريخ كاتيوشا تستهدف المرتزقة في جيزان

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كما شن طيران العدوان السعودي غارة على موقع الشرفة في نجران .

أما في جيزان، فقد تم إحراق طقم عسكري سعودي وسيارة نوع جيب في موقع بوجان بقذائف الأر بي.جي كما تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر المخيل بقطاع العارضة .

هذا وفي وقت سابق اليوم اطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخا باليستيا من نوع قاهر تو أم، على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في معسكر أم ريش بمحافظة مأرب.

وأضاف المصدر العسكري بإستهداف معسكر أم ريش بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي نوع قاهر تو أم وأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية .