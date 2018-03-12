الشركات التركية تستعد لعودة استثماراتها إلى ليبيا قريباً

العالم- ترکیا

وأكد الأربد، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" أن "على هامش مؤتمر التنمية والاستثمار الذي بدأت فعالياته في إسطنبول، عقدت اللجنة الليبية التركية المشتركة المصغرة الخاصة ببحث وسائل معالجة الإشكاليات التي تعرضت لها الشركات التركية التي كانت تعمل في ليبيا تمهيدا لعودتها واستئناف أعمالها من جديد".

وأشار مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إلى أن "وزير الخارجية (في حكومة الوفاق الوطني الليبية) محمد الطاهر سيالة، يشارك رفقة وزير التخطيط في أعمال المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار الذي بدأت أعماله أمس الأول السبت، بمدينة إسطنبول التركية، موضحاً أن المؤتمر "يهدف إلى استكشاف أفاق جديدة للتنمية والاستثمار في ليبيا ويركز على كيفية معالجة الأوضاع الناتجة عما تعرض له الجانبان الليبي والتركي من أضرار جراء توقف أعمال الشركات التركية في ليبيا.

وتتواصل أعمال المؤتمر على مدى يومين تحت شعار "شراكة ليبية تركية ناجحة".

وتنفذ تركيا العديد من المشروعات في ليبيا لا سيما في مجال الكهرباء، وتتجاوز قيمة المشروعات في هذا القطاع، 3 مليارات دينار ليبي (حوالي 2.25 مليار دولار أميركي)، بحسب تصريح صحفي سابق لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عبد المجيد حمزة.