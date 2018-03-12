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النواب الأكراد يقاطعون البرلمان العراقي ويلوحون باللجوء إلى القضاء

النواب الأكراد يقاطعون البرلمان العراقي ويلوحون باللجوء إلى القضاء
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشف النائب عن التحالف الكردستاني، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عبد القادر محمد، عن مقاطعة نواب التحالف لجلسات اللجنة والمجلس بسبب الموازنة الاتحادية.

العالم - العراق

ونقل موقع "سبوتنيك" عن النائب محمد قوله إن نواب التحالف الكردستاني، قاطعوا جلسات اللجنة المالية الخاصة بالموازنة الاتحادية للعام 2018، بسبب عدم استجابة رئيس مجلس الوزراء لمطالب الكرد، وتمسكه بالنسبة المخصصة لمنطقة كردستان، والتي لا تكفي لسد رواتب الموظفين.

وأضاف محمد، أن النواب الكرد، قاطعوا أيضا جلسات البرلمان المخصصة للتباحث بشأن الموازنة، لأنها "لا تلبي حاجات الشعب" في منطقة كردستان.

ويقول محمد: من الصعب تمرير الموازنة، لأن قبل التحضيرات النهائية لها، أعلن رئيس البرلمان قائلا "لن نضع الموازنة على التصويت لحين توصل كل الأطراف إلى الاتفاق".. وحتى الآن لم يحصل الاتفاق.

ونوه محمد، إلى أن البرلمان أجل جلسته المحددة يوم الثلاثاء المقبل، إلى الأربعاء، للتفاهم على قانون الموازنة، مؤكدا أن تمريرها يحصل في حالة واحدة، إلا إذا كان هناك تفاهمات بين رئاسة الوزراء، وبعض الكتل "السنية، والشيعية"، حتى يتمكنون من إكمال نصاب الجلسة وتمرير الموازنة.

وبشأن ما إذا سيحضر نواب التحالف الكردستاني جلسة الأربعاء، نقل موقع "سبوتنيك" عن النائب قوله: "ككتل كردستانية، لن نكمل النصاب كي لا تمرر الموازنة — لن نشارك، وإذا أكتمل النصاب، لا نستطيع فعل شيء سوى نقاطع الجلسة، وإذا مررت، نسجل دعوى في المحكمة الاتحادية".

الجدير بالذكر، أن نواب التحالف الكردستاني، قاطعوا جلسة البرلمان التي عقدت الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحضور رئيس الحكومة، بسبب عدم تلبية مطالبهم.

ورفض نواب التحالف الكردستاني، التغيير الذي حصل بتخفيض نسبة حصة منطقة كردستان في الموازنة، من 17%، إلى 12.37%، معتبرين التخفيض ضد مصلحة شعب منطقة كردستان العراق.

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