كل ما تريدون معرفته عن التخلص من رائحة العرق الكريهة طبيعيًا

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س: هل من الممكن تقليل رائحة العرق الكريهة؟

ج: نعم ، فالذى يسبب الرائحة الكريهة ليس العرق فى حد ذاته ولكن تحدث عندما يمتزج العرق مع البكتيريا التى تنمو بسرعة فى بيئة رطبة.

س: ما أسباب تغير رائحة العرق للأسوء فلم أكن أعانى منها بهذه الدرجة الكبيرة من قبل؟

ج: بعض الأسباب الأخرى تسبب سوء رائحة العرق مثل عدم النظافة الجيدة، ونقص بعض المغذيات، ومشاكل فى الجهاز الهضمى، وبعض الأمراض المزمنة مثل السكر والكبد.

رائحة العرق (1) رائحة العرق

س: هل هناك بعض المواد الطبيعية للتخلص من رائحة العرق؟

ج: توجد بعض المواد الآمنة عن طريق التحكم فى نمو البكتيريا والحد من التعرق المفرط، مثل البيكينج صودا، والليمون وخل التفاح.

س: ما أحد هذه الوصفات؟

ج: البيكينج صودا والليمون، حيث تساعد هذه الوصفة على امتصاص الرطوبة من الجلد، وبالتالى امتصاص العرق وتقليل رائحته بالإضافة إلى قدرته على قتل البكتيريا ويعمل كمزيل طبيعى.

س: كيف يمكن تجهيزها بالبيت؟

ج: اخلطى ملعقة كبيرة من البيكينج صودا وعصير الليمون، وتطبيقه تحت الإبطين وأجزاء الجسم الأخرى التى تعانى التعرق بشكل مفرط، وتركه على جسمك لبضع دقائق ثم غسله بالماء.

رائحة العرق (2) رائحة العرق

س: هل توجد زيوت طبيعية للتخلص من رائحة العرق؟

ج: نعم، زيت الروزمارى يمكنك الاعتماد عليه فى عمل مزيل لرائحة العرق من خلال إضافة بعض النقاط من الزيت لكوب من الماء وتنظيف مناطق افراز العرق خاصة تحت الابط وأسفل الثدى باستخدامه.

س: ما أهمية خل التفاح فى التخلص من رائحة العرق؟

ج: خل التفاح هو عنصر قوى لمكافحة البكتيريا، فقط قومى بنقع كرة من القطن فى خل التفاح وفركها على الإبط واتركيها 2-3 دقائق ثم شطفها، واتبع هذا العلاج مرتين يوميًا، مرة واحدة فى الصباح ومرة ​​أخرى قبل الذهاب إلى الفراش، حتى تلاحظين تحسن.

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