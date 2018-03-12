البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

الخلافات بين السعودية والامارات باليمن.. 5 محاور لا يمكن حلها

الخلافات بين السعودية والامارات باليمن.. 5 محاور لا يمكن حلها
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

في بداية الغزو العسكري لليمن في عشية 26 مارس 2015 تحت عملية ما يسمى “عاصفة الحزم”، اعتقد العديد من المحللين أن الحرب سينتهي بانتصار التحالف بقيادة السعودية في أقل من شهر، ولكن صمود الشعب اليمني المتمثل في الجيش واللجان الشعبية لم يسمح للتحالف السعودي الإماراتي بدعم أمريكي غربي صهيوني ان يحقق اهدافه المرسومة مسبقاً وهي اعادة اليمن الى بيت الطاعة.

العالم - اليمن

ومع استمرار الحرب على التعرية، أصبحت النزاعات بين السعودية والإمارات أكثر وضوحا، ومع اشتعال النيران، تصاعدت الاشتباكات بين الميليشيات التي تدعمها الإمارات والمرتزقة التي تدعمها الرياض في عدن والمحافظات الجنوبية.

هذه الخلافات من جهة والعدوان بشكل كامل على اليمن من جهة اخرى سبّبت في تدمير البنية التحتية وتفاقم الاوضاع الانسانية وخلق الكوارث.

الخلاف بين الامارات والسعودية في اليمن تتمحور حول 5 نقاط وهي كـ الاتي:

الاول: التجارة البحرية: تسعى الامارات ان تسيطر على الخليج (الفارسي) والمحيط الهندي، كما تسعى ان تسيطر على الموانئ اليمنية بما فيها باب المندب وميناء عدن وميناء المكلا والجزر اليمنية الواقعة في مضيق باب المندب، حتى لا يتوجه في المستقبل اي خطر من قبل هذه الموانئ لميناء دبي، صحيح ان اطماع السعودية في هذا القطاع يختلف عن اطماع الامارات نظرا ان السعوديين يسعون في الاستيلاء على الموارد النفطية بما فيها حقول النفطية في الجوف (الواعد) لكن لتصدير النفط السعودية تحتاج ان تستخدم خليج عدن بدل من مضيق هرمز التي تسيطر عليها ايران والتقليص من اهميتها الاستراتيجية.

الثاني: وقف الحرب: وقف الحرب في الوقت الراهن يعتبر فشل ذريع للسعودية لعدة اسباب، اولا ، حدودها الجنوبية مهددة من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية وثانياً هي التي تكفلت بهذا الحرب وكلفتها كلفة باهظة واسفرت بعجز كبير في ميزانيتها، لكن الامارات في الوقت الراهن تسيطر على معظم المحافظات الجنوبية والموانئ والجزر واخذت البيعة من اكثر المشائخ في الجنوب، اي حالها افضل من منافستها في اليمن.

الثالث: الاختلاف حول شرعية “عبدربه منصور هادي”: حيث ان الاماراتيين اظهروا رفضهم لحكومة بن دغر وسعوا في السيطرة على المناطق الحيوية في عدن وجميع المحافظات الجنوبية بعد استقالة خالد بحاح في 2016 .

الرابع :تقسيم اليمن: الاماراتيون يسعون من خلال دعمهم للانفصاليين برئاسة “عيدروس الزبيدي” ان يمهدوا طريق التجارة البحرية من خلال باب المندب، لكن هذا التقسيم في الوقت الراهن يعارض اصل اهداف التحالف وهو اعادة الشرعية تحت راية يمنا موحدا -جنوباً وشمالاً-، بالرغم من ان تقسيم اليمن احد امنيات الولايات المتحدة الامريكية والغرب لصالح الكيان الصهيوني لخنق المحافظات الشمالية.

الخامس: الاخوان المسلمين: لازال الإخوان المسلمين ونوع مشاركتهم ضمن التحالف في جنوب اليمن أحد نقاط الخلاف بين الامارات والسعودية وحاولت السعودية اكثر من مرة حل هذه المسألة بطرق مختلفة، إلا أن الإمارات لا تزال تعتبر الإخوان المسلمين احد مشاكلها في جنوب اليمن.

على كل.. الخلافات بين السعودية والامارات في اليمن اصبح جذريا، ولا يمكن ان تنتهي بهذه السهولة، كما ان هذه الخلافات ادت الى انتشار الارهاب بصورة غير طبيعية واسفرت ايضاً الى عدم الاستقرار والأمن في المحافظات الجنوبية.

المصدر: النجم الثاقب

103-4

روابط ذات صلة

موانئ اليمن.. أطماع الإمارات يحققها العدوان والحرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين

مصر والسعودية تدرسان إنشاء شركة ملاحة مشتركة   

رئيس كيان الاحتلال يدعو لفرض السيادة على كامل الضفة الغربية

لقاء عباس وملك الأردن.. ما هو البند الأبرز على طاولة المباحثات؟

بهذه الطريقة تتم قراءة رسائل "واتسآب" من دون أن يعرف مرسلها

أربيل تسلم بغداد المئات من معتقلي "داعش"

صفعة تلقتها الإمارات.. برلمان الصومال يلغي اتفاقيات "موانئ دبي"

عندما يتدخل أمير قطر في قضية رياضية مهمة بطلها "نيمار"!

شاهد... حارس مرمى يهدي فوزا ثمينا لفريقه

الأکثر مشاهدة