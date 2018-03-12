الوفد المصري في غزة يغير مكان إقامته لسبب غريب

العالم – مصر

وأوضحت المصادر أن سبب تغيير مكان إقامة الوفد المصري يعود إلى تواجد السفير القطري محمد العمادي بذات الفندق الذي أصبح مقرا للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وذلك على خلفية المقاطعة المفروضة على قطر من جانب الدول الأربع وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وصعد السفير القطري من حدة تصريحاته تجاه مصر اليوم، متهما الأخيرة بإدخال مواد بناء فاسدة واستغلال أسعار الوقود الواردة لغزة وعدم الوفاء بوعودها تجاه فتح معبر رفح.

وقال العمادي يوم أمس السبت، في تصريحات صحفية خلال حفل افتتاح شارع الرشيد الساحلي بغزة إن "هناك عدة جهات ومنها دول الحصار تحارب قطر لأنها تساعد في صمود غزة، وهم يريدون لغزة الانهيار ويحاربوننا محاربة شرسة".

وحمل العمادي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومصر وإسرائيل مسؤولية تأزم الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن "غزة على شفا الكارثة والانهيار التام، ولا يوجد حكومة ويجب إيجاد حل للقطاع".

كما أكد العمادي أن "حماس تمثل شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، وهي جناح سياسي لا يستطيع أحد إنكار ذلك".

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