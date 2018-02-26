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استثمارات اجنبية في 204 مشاريع صناعية في سواحل مكران

استثمارات اجنبية في 204 مشاريع صناعية في سواحل مكران
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد شؤون التخطيط لمؤسسة الصناعات الصغيرة والاحياء الصناعية في ايران فرشاد مقيمي عن ابرام عقود لتوظيف استثمارات اجنبية مباشرة في 204 مشاريع ومنح اراضي صناعية في سواحل مكران بينها 47 مشروعا تم ابرامها عقب الاتفاق النووي .

العالم - ايران

وقال مقيمي امام ندوة الصناعات والمناجم اليوم الاحد ان قيمة الاستثمارات التي وظفت في المشاريع  الـ47 تبلغ مليار و841 مليون دولار وتسهم في توفير 2740  فرصة .

واوضح بان الاستثمارات تعود لمستثمرين من تركيا واذربيجان وايرلندا واليابان والعراق وافغانستان وكرواسيا والصين والمانيا وفرنسا وتركمنستان والامارات .

واشار مقيمي الى وجود 9 احياء ومناطق صناعية في سواحل مكران تنشط في صناعات البتروكيمياويات والصلب والالمنيوم والكروميت والصناعات المتعلقة بها فضلا عن صناعة السفن .

وافاد بان منح التسهيلات الضريبية في الاحياء الصناعية لاسيما في المناطق الاقل اهمية من 7 الى 13 سنة للمستثمرين المحليين والاجانب واصدار تراخيص لبناء 89 حيا صناعيا للقطاع الخاص تعد من التسهيلات التي اخذت بنظر الاعتبار لتوظيف الاستثمارات في الاحياء الصناعية وقال لقد تم لحج الان تدشين 48 حيا صناعيا وفرت 120 الف فرصة عمل فيما يجري بناء 41 حيا اخر .

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