قرية عربية تنتج أغلى صابونة في العالم

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ووفقا لما نقلته قناة "نسمة"التونسية، تصنع الصابونة من مزيج الذهب ودهن العود الكمبودي وزيوت نادرة، كما يدخل عسل النحل الطبيعي في تكوينها.

وتمتاز الصابونة بقدرتها على شد بشرة الوجه والتخفيف من تعب العيون، كما تمد البشرة بالعديد من العناصر الطبيعية المفيدة لها.

وأشار التقرير إلى أن الشيخة موزة المسند، زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من أبرز مستخدميها.

وتعاقدت العديد من الفنادق الفاخرة في البحرين والإمارات مع المصنع المنتج للصابونة، لتضعها في أجنحتها الفاخرة.

وتتكون القرية من أفراد عائلة حسون الذين يبلغون 68، ويتعاونون مع عشرات العمال الآخرين في زراعة الأعشاب اللازمة لإنتاج أطنان من الصابون شهريا، ليتم توزيعها داخل السوق اللبناني والأسواق العالمية.

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