بالفيديو.. الارهابيون يستخدمون أسلحة أمريكية ضد الجيش السوري

العالم - سوريا

واظهرت المشاهد اطلاق المسلحين لصاروخ تاو امريكي ضد " بلدورز" للجيش السوري اثناء قيامه بعمليات تحصين و تدشيم .

وبحسب المعلومات لمراسلون فإن الصاروخ جرى استخدامه في منطقة حرستا والخاضعة لسيطرة النصرة و فصيل فيلق الرحمن .

وكان مجلس الامن الدولي وبرغبة أمريكية يسعى لايجاد هدنة في كامل الغوطة الشرقية تستثني قتال النصرة والمسلحين الموالين لها، إلا ان المندوب الروسي حال دون استثناء النصرة منها، حيث بات بامكان الجيش السوري قتال النصرة في مناطق تواجدها في الغوطة الشرقية.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد زودت فصائل ارهابية كثيرة باسلحة التاو وذلك عبر السعودية.

وتدعم السعودية مسلحي جيش الاسلام في الغوطة الشرقية، والذي ينتشر في منطقة دوما والمحاور المجاورة .

وبات واضحا ان هدنة الولايات المتحدة للغوطة الشرقية محاولة لحماية فصائلها الارهابية التي تدعمها، ولكن الروس كان لهم كلام آخر.

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