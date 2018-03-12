"ملخص"... القرار الدولي للغوطة الشرقية والشروط الروسية

ماذا عن الشروط الروسية المطروحة لقبوله واسقاط العرقلة الاميركية ؟
كيف ستكون الضمانات الخاصة بالتزام الجماعات المسلحة بما يصدر؟
هل تنجح محاولات العودة لخفض التصعيد ام تستمر العملية العسكرية ؟
الضيوف:
د. زهير الخطيب - أمين عام جبهة البناء اللبناني -بیروت
اللواء محمد عباس - خبير عسكري - دمشق
مسلم شعيتو - مدير المركز الثقافي الروسي العربي للدراسات – سانت بطرسبورغ
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http://www.alalam.ir/news/3390161
http://www.alalam.ir/news/3390171
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