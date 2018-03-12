لماذا ارتدى الرئيس المصري زيا عسكريا؟

العالم - مصر

ونقلت وسائل إعلام مصرية، الأحد، عن بخيت قوله إن وجود الرئيس السيسي بالزي العسكري باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وسط قادة الجيش المصري "له دلالة عظيمة بأنه يقاتل معهم في ميدان المعركة".

وأضاف أن متابعة الرئيس المصري للمجهودات التي تقوم بها القوات المسلحة، ترفع من الروح المعنوية للجنود، وتقوي عزيمتهم في الحرب على الإرهاب وتطهير مصر من العناصر الإرهابية.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن افتتاح السيسي لمقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، له دلالة أخرى ورسالة أخرى للخارج، أن الجيش المصري لديه إرادة حقيقية في القضاء على الإرهاب.

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