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الدوري الفرنسي... باريس سان جيرمان يحلق على القمة منفردا

الدوري الفرنسي... باريس سان جيرمان يحلق على القمة منفردا
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

واصل باريس سان جيرمان مسيرته نحو إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم وعزز تصدره للمسابقة بفارق 14 نقطة بفوزه 3 - صفر على غريمه أولمبيك مرسيليا الأحد.

العالم - رياضة

وسجل كيليان مبابي ورولاندو بطريق الخطأ في مرماه وإدينسون كافاني أهداف فريق العاصمة الفرنسية ليصبح رصيده 71 نقطة من 27 مباراة بعد عرض هجومي رائع في لقاء متوتر شهد حصول أصحاب الأرض على ستة إنذارات مقابل خمسة للفريق الزائر.

وأنهى سان جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين بسبب خروج نيمار من الملعب محمولا على محفة بسبب إصابة في الكاحل قبل ثماني دقائق من النهاية وبعدما أجرى المدرب أوناي إيمري التغييرات الثلاثة.

ويحتل مرسيليا المركز الثالث برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن موناكو ثاني الترتيب الذي تعادل 3-3 مع تولوز يوم السبت.

وفي وقت سابق أحرز ماتيو ديبوشي لاعب سانت إيتيين هدفا قرب النهاية ليمنح فريقه التعادل 1-1 ويحرم أولمبيك ليون من تحقيق فوزه الأول في الدوري ما يزيد على شهر في أقوى مباريات القمة في البلاد.

وفي باريس سجل مبابي هدفه الأول في الدوري منذ الشهر الماضي بعدما اجتاز رولاندو وسدد كرة أرضية قوية في الدقيقة العاشرة.

وتسبب رولاندو في مزيد من معاناة بعدما فشل في إبعاد تمريرة نيمار ووضع الكرة بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

ولم يتمكن مرسيليا من تهديد سان جيرمان وأضاف كافاني هداف الدوري الهدف الثالث ليرفع رصيده إلى 24 هدفا هذا الموسم بعدما تلقى تمريرة نيمار واستدار بشكل رائع ثم سدد بقوة.

وهذا الهدف 13 الذي يصنعه نيمار في الدوري الفرنسي هذا الموسم ليجتاز أفضل أرقامه عندما صنع 12 هدفا مع برشلونة بموسم 2015-2016.

وفي ليون هز ديبوشي لاعب منتخب فرنسا الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليلغي تقدم ليون بهدف ماريانو دياز في الشوط الأول.

وتركت النتيجة ليون، الذي لم ينتصر الآن في خمس مباريات، في المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 27 مباراة بينما يملك سانت إيتيين 34 نقطة في المركز 12.

وسجل ليون بعد مرور 20 دقيقة عندما وضع دياز الكرة في الشباك من مدى قريب لكن طاقة لاعبيه نفدت ليعود سانت إيتيين، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، للمباراة.

وهز ديبوشي الشباك بعد تمريرة عرضية من ريمي كابيلا ليمنح نقطة للفريق الزائر.

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