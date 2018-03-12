الحريري: لا نريد أخذ سلاح حزب الله

العالم - لبنان

وجاءت تصريحات سعد الحريري خلال لقاء أجرته مع قناة MTV اللبنانية، في الحلقة الأولى من برنامج "دق الجرس"، والتي تطرق فيها إلى مسألة الانتخابات، حيث قال إنه مع اقتراب الإنتخابات سيقل عدد مقاعد تيار المستقبل بالمجلس، مؤكدا أنه لن يحزن لذلك لكنه في الوقت ذاته سيبذل أقصى جهده كي لا يخسر الحزب.

وتحدث الحريري عن اغتيال والده، ودخوله عالم السياسة، وتطرق إلى المحكمة الدولية، مشيرا إلى أنه يريد العدالة لا الانتقام، نافيًا وجود مشاكل بينه وبين شقيقه بهاء بعكس ما يتردد في وسائل الاعلام.

وأثار الحريري حديثا حول صلته بالسعودية، وأكد أن علاقته بالملك السعودي جيدة وأنه على اتصال معه ومع ولي العهد محمد بن سلمان، مؤكداً أنّه لا ينبغي تصديق كل ما يردد في الاعلام.

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