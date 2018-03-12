الكشف عن تفاصيل مقتل سائحة أوكرانية داخل شقتها في مصر

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وأعلن الأمن المصري إلقاء القبض على الجاني، ويدعى"عمرو محمد" من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا جنوب البلاد.

وأوضحت التحريات الأمنية، أن “المتهم تسلل إلى شقة المجني عليها البالغة من العمر 28 عامًا، وقام بالاستيلاء على أغراضها، لكنه تفاجأ خلال خروجه من الشقة بدخولها ومقاومتها له”.

وأفادت التحريات بأن “الجاني استخدم سكينا في الاعتداء على الضحية؛ لإبعادها عن طريقه، موجهًا لها 16 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها؛ ما تسبب في مقتلها بالحال”.

ولفتت التحريات إلى أن “رجال المباحث بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنوا من ضبط الجاني في أحد الأكمنة الأمنية الواصلة بين محافظتي قنا والبحر الأحمر”، مشيرةً إلى أنه “اعترف بارتكاب الجريمة وجرى إحالته إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة السائحة الأوكرانية، بعد ساعات من العثور على جثة أخرى تعود لسائحة أمريكية منتحرة داخل المجمع الذي تقيم فيه بمدينة الغردقة.