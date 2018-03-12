اتصال هاتفي يؤجل زيارة رئيس المكسيك إلى واشنطن

العالم - الاميركيتان

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمريكي (لم تسمه)، إن "الاتصال الهاتفي جرى الثلاثاء 20 فبراير/ شباط الجاري، وأوصل الرئيسين إلى طريق مسدود (حول الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة)".



وفي السياق، قال مسؤول آخر في البيت الأبيض في تصريح إن "أي اجتماع (بين الرئيسين حاليا) سيكون غير ملائم ويحمل نتائج عكسية، حال أصر ترامب على تمويل المكسيك للجدار الحدودي".



وأمس، كشفت صحيفة "وانشطن بوست" الأمريكية، أن الرئيسين تحدثا هاتفياً حوالي 50 دقيقة، لكن النقاش وصل إلى طريق مسدود عندما رفض ترامب التأييد العلني لموقف المكسيك الرافض لتمويل إنشاء الجدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول مكسيكي قوله إن "ترامب فقد أعصابه أثناء المكالمة".



وسبق أن التقى بينيا نييتو وترامب لمرة واحدة على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في يوليو/ تموز الماضي.



وتعهد الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية، ببناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك "للحد من الهجرة غير الشرعية ووقف تهريب المخدرات" من المكسيك إلى داخل الولايات المتحدة.



وبعد أقل من أسبوع على توليه منصبه رسمياً، في يناير/كانون ثاني 2017، أصدر ترامب قراراً تنفيذياً ببناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك، وتوعد بجعل الأخيرة تدفع تكاليف إنشائه، ما أثار خلافاً حاداً بين الجانبين.

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