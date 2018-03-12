النيران تشتعل في حقيبة راكب على متن طائرة وهكذا تمت السيطرة على الحريق!

العالم - حوادث

وكان الدخان يملأ مقصورة الطائرة وبدا الوضع فوضوياً، وجاء ذلك بعد اشتعال النيران في جهاز "Power Bank" داخل الحقيبة؛ وكما يتضح من خلال الفيديو، فقد تمت في نهاية المطاف السيطرة على الحريق الذي نشب في أحد رفوف الأمتعة.

وذكرت تقارير إخبارية أن الرحلة الجوية قد تأخرت لمدة 3 ساعات جراء ما حدث، مشيرة إلى أن الشرطة اصطحبت الراكب الذي اشتعلت النيران في حقيبته أثناء صعود بقية الركاب إلى الطائرة،

ويشار إلى أنه بعد انتشار الفيديو الخاص بهذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب عدد من الرواد عن دهشتهم واستيائهم من عدم استخدام المضيفات طفاية حريق من أجل إخماد النيران، واستخدام زجاجات المياه وحتى العصائر من أجل السيطرة على الموقف.