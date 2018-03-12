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الدوري الاسباني

اتلتيكو يكتسح اشبيلة ويواصل ضغطه على برشلونة

اتلتيكو يكتسح اشبيلة ويواصل ضغطه على برشلونة
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

واصل اتلتيكو مدريد ضغطه على برشلونة المتصدر عندما سحق مضيفه اشبيلية 5-2 الاحد في قمة وختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

رياضة - AFP

على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" في الاندلس، الحق اتلتيكو مدريد خسارة مذلة بمضيفه اشبيلية 5-2 كان بطلها المهاجم الدولي الفرنسي انطوان غريزمان بتسجيله هاتريك وصناعة هدف.
وهو الهاتريك الثالث لغريزمان في الليغا والاول منذ عام 2014.
هو الفوز الخامس على التوالي لاتلتيكو مدريد والسابع في مبارياته الثماني الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 58 نقطة واعاد فارق النقاط السبع بينه وبين برشلونة الذي كان تغلب على جيرونا 6-1 السبت.
وثأر اتلتيكو مدريد من اشبيلية الذي اخرجه من ربع نهائي مسابقة الكأس بالفوز عليه 2-1 ذهابا في مدريد و3-1 ايابا في اشبيلية.
ونجح اتلتيكو مدريد في افتتاح التسجيل عبر الدولي دييغو كوستا (29) رافعا رصيده الى 5 اهداف في 9 مباريات في مختلف المسابقات منذ عودته الى صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من تشلسي الانكليزي.
وأضاف غريزمان الثاني عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة وتلاعب باكثر من مدافع وتوغل داخلها قبل ان يسددها بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس سيرجيو ريكو (42).
وحصل اتلتيكو مدريد على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني اثر عرقلة كوستا من طرف الحارس ريكو، فانبرى لها غريزمان بنجاح مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (51).
واستغل غريزمان خطأ لاحد المدافعين فقطع الكرة داخل المنطقة وهيأها الى كوكي المندفع من الخلف فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (65).
وختم غريزمان المهرجان بهدف الشخصي الثالث والخامس لفريقه عندما استغل تمريرة عرضية من ساوول نيغويز تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (82).
وصحا اشبيلية نسبيا في الدقائق الاخيرة ونجح في تسجيل هدفين عبر بابلو سارابيا (85) ونوليتو (89).

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