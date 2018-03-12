ضابط مصري ينتحر داخل مكتبه بظروف غامضة ...اليكم التفاصيل !

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وأضاف المصدر ، أن المقدم محمد عبدالعزيز بالإدارة العامة للأسلحة والذخيرة التابعة لوزارة الداخلية انتحر بالرصاص مستخدما سلاحه العسكري داخل مكتبه في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد.

وأوضح أن النيابة العامة انتقلت على الفور لمعاينة الحادث، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، كما جرى استدعاء أسرة الضابط لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن أسرة الضابط أدلت بتصريحات أولية للمباحث العامة تفيد بأن المقدم عبدالعزيز لم يمر بحالة نفسية سيئة، كما لا توجد أي أزمات تدفعه للإقدام على الانتحار.

يأتي هذا فيما كلّفت النيابة العامة فريقا من خبراء المعمل الجنائي بمعاينة الضحية، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، لمعرفة تفاصيل الواقعة.

المصدر : وكالات