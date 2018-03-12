السفير السعودي لدى فرنسا: لا رغبة عند الدول الإسلامية للدفاع عن فلسطين 

العالم - فلسطين

وأضاف العنقري في مقابلة مع بي بي سي أن السعودية قامت بإجراءات مختلفة لتوفير مصالح المسلمين بفلسطين منها المفاوضات التي جرت بينها وبين الجانب الإسرائيلي والتي كانت عملية السلام العربية من ثمارها، مؤكدا أن هذه الخطة في بادئ الأمر كانت بها عناصر إيجابية ولكن طال أمدها أكثر مما ينبغي.

وأبدى هذا السفير أسفه الشديد لتراجع الدول الإسلامية خاصة الحكومة الفلسطينية وشعبها عن مواقفها المثالية حيال قضايا فلسطين وتحريرها من الصهاينة مختتما كلامه بأن نظرا للظروف الراهنة، السعودية لا تصر على اجراء كل بنود المبادرة المقترحة من قبل الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز والآن المملكة تبذل قصارى جهودها بباريس بمشاركة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للحصول على اتفاق شامل بما فيه شروط إسرائيل لتسوية نزاع بين البلدين.

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