الشرطة البريطانية: انفجار ليستر لا علاقة له بالارهاب

العالم - اوروبا

وأفادت الشرطة المحلية في بيان أن "سبب الانفجار سيكون محل تحقيق مشترك للشرطة وخدمات الإطفاء والانقاذ في ليسترشاير".

وتابع "نوّد أن نطلب من الإعلام والعامة عدم التكهن بالملابسات المحيطة بالحادث، ولكن في هذه المرحلة ليس هناك دليل على أنه مرتبط بالارهاب".

ووقع الانفجار وانهيار المنزل في امتداد شارع مكتظ بالمحال التجارية والسكنية وقرب مركز المدينة.

وتم إخلاء المحال والمنازل في المنطقة وتم نقل المتضررين بالحادث إلى مركز شرطة محلي كإجراء مؤقت، على ما أفادت الشرطة.

وقطعت السلطات الكهرباء عن عدد من المحال والمنازل في المنطقة اثناء تعامل فرق الطوارء مع الحادث "الكبير".

وكانت شرطة ليسترشاير نوّهت على تويتر "هناك حادث كبير (...) وكل خدمات الطوارئ تتعامل حاليا مع ذلك".

وأعلنت خدمات الإسعاف نقل أربعة اشخاص إلى المستشفى بعد الحادث.

وقالت مستشفى ليستر الملكية إنها تعالج اربعة جرحى "في حالة حرجة".

ونصحت المواطنين "برجاء تفادي المنطقة" مشيرة إلى إغلاق الطرق المحيطة بموقع الحادث.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ والاطفاء انهم تلقوا مكالمات حوالي الساعة السابعة مساءً (19,00 ت غ) من مواطنين يبلغون عن حدوث انفجار وحريق بمنزل.

وتابعت أن السلطات نشرت ست عربات إطفاء على الفور.

وأضافت "كنا في طريقنا (للموقع) حين اتصلت الشرطة لتبلغنا أن منزلا انهار".

وأوضحت "ليس لدينا ما يشير لسبب ذلك في اللحظة الراهنة".

وابلغت مصادر محطة سكاي نيوز البريطانية أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

واظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بناء وقد اجتاحته ألسنة اللهب.

وقال شاهد يدعى غرامي هودسون لوكالة فرانس برس "كان الامر مرعبا".

وتابع "اسكن خمس دقائق (بعيدا) .. لكن منزلي اهتز. خرجت وشاهدت دخانا كثيفا وألسنة لهب كبيرة".

وابلغت مصادر قناة سكاي نيوز البريطانية ان التحقيقات الاولية اشارت الى ان الحادث لا علاقة له بالارهاب.

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