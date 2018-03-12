مصر: نائبة تقترح منح الطلبة درجتين مقابل التصويت في الانتخابات

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وأضافت أن فكرة مشروع القانون تستهدف "حث الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، خاصة الذين يشاركون في الانتخابات سواء كانت رئاسية أو محلية أو نيابية"، مشيرة إلى أن “الفكرة تستهدف منح الطلاب في "جميع المراحل التعليمية الفرصة لحثهم على المشاركة".

وتابعت: "الاقتراح قائم على تحفيز الطلاب من سن 18 حتى 22 عامًا، من أجل المشاركة في العملية السياسية طبقا للمادة 82 من الدستور، والتي تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم في جميع المجالات".

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