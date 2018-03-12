بالفيديو.. شجار بين طالبين في فصل دراسي وهدا مافعله المعلم !

العالم - حوادث

و اكتفى المعلم الذي يشاهد العراك الدائر بين الطالبين بتصوير الشجار على هاتفه المحمول بدلاً من أن يحاول التدخل من أجل إنهائه.

وجاء في تقارير إخبارية أنه قد تم إيقاف ذلك المعلم عن العمل بعد أن انتشر على الإنترنت مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يقوم بتصوير الشجار الذي نشب بين الطالبين؛ وحصد ذلك الفيديو آلاف المشاهدات خلال وقت قصير.

وذكرت التقارير أنه يتم التحقيق في هذه الواقعة، خاصة وأن اللوائح تنص على أنه من المفترض أن يتدخل المعلم في حال وقوع مثل هذه المشكلات بين الطلاب.

يشار إلى أنه قد تم أيضاً اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الطالبين اللذين تشاجرا داخل الفصل أمام بقية الطلاب.

التفاصيل في الفيديو تالمرفق ...