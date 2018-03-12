بالصورة ...شركة أزياء عالمية تستعين بطائرات دون طيار لعرض الحقائب

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ابتكرت الشركة طريقتها في عرض حقائبها لشتاء وخريف 2018، خلال أسبوع الموضة في ميلان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستعانت الشركة بطائرات دون طيار لعرض الحقائب، بعدما تأكدت من أن جميع الحضور أغلقوا خاصية "الواي فاي" من هواتفهم المحمولة، بعد انتظار دام لأكثر من 45 دقيقة، للتأكد من إغلاق الخاصية حتى لا تؤثر على عمل الطائرات.

وبدأت الشركة عرضها بالطائرات التي تحمل الحقائب، وبعد انتهاء العرض الذي أستعانت خلاله الشركة بالتكنولوجيا الحديثة، قام رجال ونساء بعرض أحدث أزياء الشركة الشهيرة.