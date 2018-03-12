رمز الوفاء... كلب يتلقى أربع رصاصات بدلا من صاحبه

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ووفقا لما نقلته قناة "K5 News"، أوضح مالك الكلب أنه كان بمفرده في المنزل مع كلبه ريكس، قبل أن يسمع صوت تكسير زجاج الطابق الأول من البيت.

وركض ريكس إلى الأسفل وقام بالنباح بصوت عال، قبل أن يصيح أحد اللصوص "لقد عضني الكلب، أبعدوه عني.

وقام مالك الكلب بالاختباء والاتصال بالشرطة، ليقرر اللصوص الصعود له إلا أن الكلب هرع لحماية صديقه.

وهجم ريكس على اللصوص الذين أطلقوا عليه النار وأصابوه بأربع رصاصات، قبل أن يفرون قبل وصول الشرطة.

ونجا الكلب من الموت، بعد أن قامت قوات الطوارئ بنقله إلى المستشفى البيطري وإخضاعه لجراحة عاجلة.