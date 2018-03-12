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الدوري الايطالي

لاتسيو يواصل صحوته وميلان يقهر روما في الجولة الـ26

لاتسيو يواصل صحوته وميلان يقهر روما في الجولة الـ26
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

تابع لاتسيو صحوته وشدد الخناق على جاره روما عندما انتزع منه المركز الثالث مؤقتا بفوزه الكبير على مضيفه ساسوولو 3-صفر، وقهر ميلان مضيفه روما 2-صفر في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم التي شهدت تأجيل مباراة يوفنتوس مع ضيفه اتالانتا بسبب الثلج.

رياضة - AFP

في المباراة الاولى، حسم لاتسيو الفوز في الشوط الاول بتسجيله هدفين عبر الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (7) وتشيرو ايموبيلي (31 من ركلة جزاء) الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 23 هدفا بفارق 5 اهداف امام قائد وهداف انتر ميلان الدولي الايطالي ماورو ايكاردي.
وعزز لاتسيو تقدمه مطلع الشوط الثاني عبر ميلينكوفيتش سافيتش (46).
وتلقى ساسوولو ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني بطرد مهاجم دومينيكو بيراردي (54)، لكن الفريقين تساويا على ارضية الملعب بعد 6 دقائق بطرد مدافع فريق العاصمة المونتينيغري آدم ماروسيتش (62).
وهو الفوز الثاني على التوالي للاتسيو والسادس عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 52 نقطة مستعيدا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة امام انتر ميلان الذي كان انتزع المركز الثالث السبت بفوزه على ضيفه بينيفينتو 2-صفر.

وفي الثانية، تابع ميلان نتائجه الجيدة في الاونة الاخيرة وانتزع فوزا من مضيفه روما على الملعب الاولمبي في العاصمة للمرة الاولى منذ تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وسجل باتريك كوتروني (48) ودافيدي كالابريا (74) الهدفين.
وهو الفوز الثالث على التوالي لميلان والسادس في مبارياته الثماني الاخيرة في الدوري التي لم يذق فيها طعم الخسارة فعزز موقعه في المركز السابع بفارق الاهداف خلف سمبدوريا الفائز على ضيفه اودينيزي بهدفين للارجنتيني ماتياس سيلفيستري (35) والكولومبي دوفان زاباتا (83) مقابل هدف لسيلفيستري (90+5 خطأ في مرمى فريقه).
واقترب ميلان من المركزين الثالث والرابع المؤهلين الى مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث تفصله 8 نقاط عن الاول و7 عن الثاني.
في المقابل، تراجع روما الى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 50 نقطة بتعرضه للخسارة السادسة هذا الموسم والاولى بعد 3 انتصارات متتالية. 

واستغل فيورنتينا خسارة اودينيزي وانتزع منه المركز العاشر بفوزه على ضيفه كييفو فيرونا بهدف وحيد سجله كريستيانو بيراغي (6).
وانعش سبال اماله في البقاء بفوزه الثمين على مضيفه كروتوني 2-3.
وسجل ميركو انتينوتشي (37) والكرواتي لورنكو سيميتش (51) والبرتو بالوسكي (60) اهداف سبال، والكرواتي انتي بوديمير (49 و86) هدفي كروتوني.
وهو الفوز الرابع لسبال هذا الموسم والاول بعد 5 هزائم وتعادلين فرفع رصيده الى 20 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق نقطة واحدة خلف كروتوني السابع عشر.
وحذا حذوه هيلاس فيرونا التاسع عشر قبل الاخير بفوزه على ضيفه تورينو بهدفين لماتيا فالوتي (12 و77) مقابل هدف للفرنسي مباي نيانغ (49).

وتأجلت مباراة يوفنتوس واتالانتا بسبب السقوط الكثيف للثلج شمال البلاد بحسب ما أعلن المسؤولون.
وكان ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو مغطى بالكامل بالثلج وأصبح غير قابل لاجراء مباراة عليه ما اضطر الحكام ومسؤولي الفريقين الى إلغائها.
وقال المدير الرياضي لفريق "السيدة العجوز" بيبي ماروتا: "من الممكن اللعب في مثل هذه الظروف ولكن الاداء لن يكون في مستوى النخبة، ناهيك عن سلامة اللاعبين".
والمح مسؤولو يوفنتوس الى ان المباراة قد تقام في 14 آذار/مارس المقبل.
ويحتل يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الستة الاخيرة، المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر الذي يلاقي مضيفه كالياري الاثنين في ختام المرحلة.  

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