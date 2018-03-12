سامي كليب: هدنة الغوطة لن تصمد، ومعلومات هامة جداً

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وجاء في مقال سامي كليب:

لا تصدقوا ان المجتمع الدولي يتأثر بعدد قتلى الغوطة او دمشق او القنيطرة او باب توما او ريف اللاذقية وغيرها …..كل ما في الأمر أن ثمة مفاوضات تجري في الخفاء وبين الأميركيين والروس بغية إيجاد حل مقبول…

لذلك صدر قرار وقف اطلاق النار من مجلس الامن…

حسب معلوماتي قرار استعادة كل الغوطة لا تراجع عنه من قبل الروس والدولة السورية وحلفائهما…

ولكن الاتجاه الآن هو لاستكمال لعمليات العسكرية بمفاوضات مع المسلحين مباشرة او عبر أطراف إقليمية…وما لم يثمر ذلك عن شيء فالعودة إلى السلاح ستكون قريبة….

هناك تقدم جدي في التفاوض مثلا بالنسبة لدوما…..لكن التعثر كبير بالنسبة لمناطق أخرى وفي مقدمها حي جوبر ….

وطالما "اسرائيل" قلقة من المحور الذي تشكل من ايران إلى العراق فسوريا ولبنان… وطالما أن المناطق المحاذية لها تثير قلقا كبيرا خصوصا بعد أسقط الطائرة الإسرائيلية المعادية. فهي ستحاول العرقلة.

ولذلك كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسودة "اسرائيل" لـ 7 فصائل مسلحة…..

الوضع حساس جدا وانا لا انصح أحدا بالاطمئنان بشأن صمود وقف اطلاق النار، هذا بمثابة حبوب اسبيرين لمعالجة السرطان…

بوتين يريد الوصول إلى الانتخابات من موقع القوة في سوريا...

والأميركي يريد حماية "اسرائيل" وعدم التخلي عن الثروات النفطية واستعادة تركيا…

لذلك ثمة رابط مهم بين ما حصل في مجلس الأمن وبين الزيارات الاميركية المكوكية إلى لبنان لعزل حزب الله..

الدم العربي الرخيص هو آخر ما يفكر به المجتمع الدولي..

فلا تصدقوا التباكي في مجلس الأمن….هذا المجتمع لا يحب النظام ولا المعارضة….

سامي كليب

2-10