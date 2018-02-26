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انتشار كتاب مذكرات اللواء قاسم سليماني في لبنان

انتشار كتاب مذكرات اللواء قاسم سليماني في لبنان
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

قامت جمعية المعارف اللبنانية بنشر كتاب مذكرات قائد قوات فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني تحت عنوان "قاسم سليماني ذكريات وخواطر" وتوزيعه في كافة اسواق الكتب داخل لبنان.

ونشرت  جمعية المعارف اللبنانية  كتاب مذكرات للجنرال قاسم سليماني باللغة العربية في أسواق الكتب اللبنانية. 

ويروي الكتاب ذكريات اللواء سليماني خلال فترة الدّفاع المقدّس على لسانه، ويتضمن هذا الكتاب صورا للجنرال سليماني في مناطق العمليات وعلى طول الجبهات الجنوبية الايرانية.

وجاء في مقدّمة هذا الكتاب: بعد حروب الأعوام الماضية في العراق وخاصة بعد حرب سوريا، فقد تحول الجنرال سليماني الى قائد عالمي معروف.

كما ذكرت مقدّمة الكتاب أن الجنرال سليماني هو كابوس داعش والغرب الأساسي؛ وبحسب كاتب المقدمة ايضا، فإن مجتمعاتنا تعرف اللواء سليماني كرفيق متواضع للشهيد همت، مهدي باكري وعلي هاشمي وهو قائد ذو اخلاق وأوصاف حميدة.

ويعرّف الكاتب في بداية كتابه بقلمه وطريقته الخاصة باللواء سليماني، ثم يشرع في أجزاء الكتاب الأخرى بنقل الذكريات والخواطر عن العمليات التي شارك فيها اللواء سليماني بما فيها "كربلاء 5"، وكذلك تصريحات اللواء سليماني عن عدد من شهداء وقادة حرب الدّفاع المقدس في مواجهة العدوان الغاشم الذي شنّه صدّام المقبور على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد أصدرت جمعية المعارف اللبنانية حتى الآن عددا من كتب الدّفاع المقدّس وقامت بتوزيعها في أسواق الكتب اللبنانية. ومن جملة الكتب التي لاقت ترحيبا بين القرّاء اللبنانيين يُمكن ذكر كتاب "القدم التي بقيت هُناك" للكاتب سيد ناصر حسيني بور. كما أصدرت هذه الجمعية ونشرت عددا من هذه الكتب ك "سأنتظرك"، "سلام على إيراهيم"، "تراب كوشك النّاعم" و...

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