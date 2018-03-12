داعية تونسي يهاجم “ابن سلمان”: الارهاب وداعش والقاعدة من نتاجكم

العالم - السعودية

وقال “بن حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عادل الجبير وزير الخارجية السعودي يواصل في تشوية أسياده من رجال المقاومة الفلسطينية باتهامهم بالتطرف والارهاب !!”.

وأضاف موجها حديثه لـ”الجبير” قائلا: “ما خرج الارهاب الا ومن بلادكم وقراءتكم الدينية و ما داعش والقاعدة الا من نتاجكم “.

وفي تدوينة اخرى، شن “بن حسن” هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واصفا ما تعرضت له المدينة المنورة السبت من سقوط “البرد الكبير” والذي ادرى لوقوع عديد من الأضرار في الممتلكات بأنه غضب من الله.

وتابع قائلا: “عهد محمد بن سلمان الطاغية عهد مشؤوم على بلاد الحرمين الشريفين اسال الله القوي العزيز أن يريحنا منه”.