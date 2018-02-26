البث المباشر
مراسل العالم : طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على مديرية صرواح بمأرب وأربع غارات على مديرية المتون بالجوف
مراسل العالم : سقوط قذيفة صاروخية في بلدة قمحانة شمالي حماة ما ادى لوقوع اضرار مادية
مصادر فلسطينية : رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "يوم نقل السفارة الأمريكية للقدس في 14 من شهر أيار المقبل، سيكون حدثاً تاريخياً في تاريخ "إسرائيل" وسنقيم احتفالات بمشاركة النواب والوزراء"
مصادر فلسطينية : السفير القطري يعود الى قطاع غزة مرة اخرى بعد مغادرته لساعات عبر حاجز بيت حانون "ايرز"
مصادر فلسطينية : بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة تنظم "ماراثون وينر القدس الدولي" الذي سيقام في التاسع من الشهر القادم، وسط تنديد مقدسي
وسائل اعلام سعودية: تعيين الفريق فهد بن تركي قائدا للقوات المشتركة
وسائل اعلام سعودية: تعيين الفريق اول فياض الرويلي رئيسا لهيئة الاركان
وسائل اعلام سعودية: إحالة رئيس هيئة الاركان وقائد قوات الدفاع الجوي للتقاعد
وسائل اعلام سعودية: إعفاء أمير منطقة الجوف من منصبه وتعيين بدر بن سلطان خلفا له وتعيين تركي بن طلال نائبا لأمير عسير
مصادر فلسطينية : أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: "نعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية فرض ضرائب على كنائس القدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي والوضع القائم في المدينة ويجب أن يقف المجتمع الدولي ضدها"

تركيا تطلب من التشيك تسليمها صالح مسلم

تركيا تطلب من التشيك تسليمها صالح مسلم
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

طلبت أنقرة من السلطات التشيكية تسليمها القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم غداة توقيفه في براغ تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا حيث يواجه اتهامات بـ"الإرهاب".

العالم - تركيا

وكانت "حركة المجتمع الديموقراطي"، ائتلاف أحزاب غالبيتها كردية تتولى ادارة مناطق سيطرة المسلحين الأكراد في شمال سوريا، اعلنت في بيان نشر في بيروت توقيف مسلم ليل السبت في العاصمة التشيكية. وافاد البيان ان "عناصر انتربول في انقرة أبلغوا بالتوقيف. وستتخذ الشرطة الاجراءات المرعية وفق القانون".

وأكدت الشرطة التشيكية في بيان انها تعتقل اجنبيا في الـ67 من العمر بعد توقيفه السبت بناء على بلاغ تركي إلى الشرطة الدولية انتربول.

وافاد نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ "نتمنى أن يتم تسليمه" لتركيا، في إشارة إلى الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي السوري الكردي صالح مسلم الذي اعتقل في براغ السبت.

وأوضح بوزداغ أن بلاده وتشيكيا منضويتان في الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين. وقال إن وزارات الخارجية والداخلية والعدل ستعمل مع السلطات التشيكية في هذا الملف.

وأفادت وزارة العدل التركية في بيان أن "الجهود بدأت ليتم تسليم (مسلم) إلى تركيا" حيث يواجه ثلاثين عقوبة بالسجن المؤبد في حال محاكمته.

وذكرت أنه في حال أبقته محكمة تشيكية في السجن، فسيتم توجيه طلب رسمي إلى براغ لتسليمه بموجب الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امام حشد من انصاره في شانلي اورفا (جنوب) "تم اعتقال القيادي في حزب الاتحاد الديموقراطي، نأمل بان تسلمه جمهورية تشيكيا لتركيا".

وانتقدت "حركة المجتمع الديموقراطي" في بيان قيام تركيا بـ"اصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات وطنية من ابناء شعبنا كان آخرها ما تم إصداره بحق السيد محمد صالح مسلم الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي وعضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي حالياً، الذي تم اعتقاله ليل أمس في براغ".

وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية "منظمة ارهابية" وتعدهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.

وسبق للنيابة التركية أن طلبت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، انزال 30 حكما بالسجن المؤبد بحق مسلم و67 شخصا اخرين اتهمتهم بالتورط في اعتداء في أنقرة. لكن القيادي السوري الكردي نفى أي علاقة له بالاعتداء.

ويرد اسم مسلم على قائمة اشخاص مطلوبين من وزارة الداخلية التركية التي عرضت مكافآة بقيمة 860 الف يورو مقابل توقيفه.

صورة التقطها تركي

في حال سلمت براغ مسلم لتركيا، فمن شأن ذلك أن يشكل الاعتقال الثاني الاكثر اهمية لمسؤول كردي في تركيا بعد اعتقال رئيس حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان في العام 1999.

وقال قيادي كردي في براغ لوكالة فرانس برس الأحد إن "توقيف مسلم يأتي في اطار التصعيد التركي العام ضد الأكراد وليس فقط في عفرين" حيث تشن أنقرة مع جماعات سورية مسلحة موالية لها هجوما منذ أكثر من شهر يستهدف المسلحين الأكراد.

وأوضح أن مسلم كان موجوداً في براغ "حيث يشارك في مؤتمر دولي يتم برعاية دول كبرى بينها الولايات المتحدة" يعقد وفق قواعد "تشاتام هاوس" للمناظرات السياسية التي تنص على وجوب عدم كشف هوية او انتماء المشاركين.

واوضح أنه خلافا لقواعد المؤتمر "التقط مشارك تركي صورة لمسلم (..) وسربها الى الاعلام التركي الذي نشرها".

وتنقل مسلم في اوروبا بحرية في السنوات الاخيرة، ما اثار تساؤلات بشأن قرار السلطات التشيكية التحرك الآن لتنفيذ مذكرة التوقيف التركية.

وبدات تركيا في 20 كانون الثاني/ يناير بدعم من مسلحين سوريين عملية عسكرية لاخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين في شمال سوريا.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

108

روابط ذات صلة

الكشف عن تفاصيل اعتقال صالح مسلم في براغ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تحويل الاموال بين ايران وآسيا الوسطى تجري بواسطة بنك "مير بيزنس"

رصد ائتمان بملياري دولار لإنشاء مرفأ على ساحل بحر عمان

روسيا: تكلفة إعادة إعمار سوريا تصل إلى نصف تريليون دولار

التشيك تقايض تركيا من أجل تسليم مسلم

الفورمولاوان ريكياردو يتألق في أولى جولات تجارب برشلونة

أمير عبداللهيان: ايران تدعم تعزيز الاستقرار والامن في العراق

تصفيات مونديال الصين فوز كبير للبنان على الهند 90-50

مفاجأة من الملك سلمان تهز أركان الجيش السعودي

الخارجية الايرانية: لقاء مسؤول أميركي بمتزعمة المنافقين تدخل سافر في الشؤون الإيرانية

بالفيديو..الاحتلال "الاسرائيلي" يعتقل 9 فلسطنيين بينهم طفل جريح

بالفيديو : خدعة بصرية حيّرت الملايين .. ما تفسيرها؟

اقامة ملتقى الفرص الاستثمارية الايرانية في كوريا الجنوبية

السعودية تدعو الحريري إلى الرياض..هل هناك مفاجأة اخرى؟!

القبض على أخطر قراصنة الإنترنت في العالم!

الكشف عن معلومات جديدة بشأن "ابوبكر البغدادي"..

علوش یفجر مفاجأة حول الهدنة الانسانية في الغوطة !!

رسالة من الملك سلمان إلى ميشال عون..

تقرير عسكري أميركي يفضح نوايا واشنطن بالعراق... ما علاقة "داعش"؟

بالفيديو...مجرزة للجيش التركي في قرية بريف عفرين الجنوبي الغربي

الشيخ قاسم لمن يحاول اضعاف حزب الله: لا تتعبوا انفسكم

الأکثر مشاهدة