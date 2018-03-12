العدوان السعودي يستهدف رازح بأكثر من 75 صاروخا وقذيفة مدفعية

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن أكثر من 75 صاروخا وقذيفة للعدوان السعودي استهدفت، ليل الأحد/الاثنين، مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

واستشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، أمس الأحد، في قصف مدفعي وصاروخي سعودي على مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وتتعرض مديريات شدا ورازح والظاهر ومنبه وغمر وباقم وكتاف الحدودية لقصف متواصل بصواريخ ومدفعية العدوان السعودي التي تستهدف منازل ومزارع المواطنين راح ضحيته المئات من الشهداء والجرحى من المواطنين الأبرياء ناهيك عن الخسائر المادية التي لحقت بمنازل ومزارع المواطنين في المناطق منذ بداية العدوان في مارس 2015م.