شالكه يلحق بدورتموند الى المركز الثاني

رياضة - AFP

وبكر شالكه بالتسجيل عبر المهاجم الدولي النمسوي غيدو بورغشالر في الدقيقة الحادية عشرة. واكمل باير ليفركوزن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 اثر طرد لاعب وسطه دومينيك كوهر لتلقيه انذارين في 6 دقائق. وحصل الضيوف على ركلة جزاء في الدقيقة 89 انبرى لها لاعب الوسط الدولي الجزائري نبيل بن طالب بنجاح مسجلا الهدف الثاني.

ووضع شالكه حدا لخسارتين متتاليتين امام فيردر بريمن وبايرن ميونيخ، فحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 40 نقطة بفارق الاهداف خلف بوروسيا دورتموند الذي يستضيف اوغسبورغ العاشر الاثنين في ختام المرحلة.

في المقابل، انتكس باير ليفركوزن مجددا وتراجع الى المركز الخامس بعدما مني بخسارته السادسة هذا الموسم والثانية في مبارياته الاربع الاخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا كان على حساب هامبورغ قبل الاخير في المرحلة الماضية.

وفي مباراة ثانية قلب كولن الطاولة على مضيفه لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي محولا تخلفه الى فوز ثمين 2-1.

وتقدم لايبزيغ مبكرا عبر مهاجمه الفرنسي جان كيفان اوغوستان في الدقيقة الخامسة، لكن كولن رد بهدفين في الربع الاخير من المباراة بهدفين للفرنسي فانسان كوزييلو (70) وليوناردو بيتنكورت (77).

وضرب كولن عصفورين بحجر واحد، فهو استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الاربع الاخيرة وحقق فوزه الرابع هذا الموسم مقتنصا 3 نقاط غالية في سعيه الى الهروب من المركز الاخير حيث رفع رصيده الى 17 نقطة بفارق الاهداف خلف هامبورغ وبفارق 7 نقاط خلف ماينتس صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية، و8 نقاط خلف فولفسبورغ الخامس عشر واخر المراكز التي تسمح لصاحبها البقاء في دوري النخبة.

في المقابل، أهدر لايبزيغ فرصة انتزاع المركز الثالث ولو مؤقتا من بوروسيا دورتموند، فمني بخسارته الثانية على التوالي محليا والثالثة في مختلف المسابقات بعدما سقط على ارضه امام نابولي الايطالي صفر-2 الخميس في ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" والتي سيكمل مشواره بها لفوزه 3-1 ذهابا في نابولي، وسيلاقي سان بطرسبورغ الروسي في ثمن النهائي.

وتراجع لايبزيغ الذي لم يستغل خسارة باير ليفركوزن واينتراخت فرانكفورت (امام شتوتغارت صفر-1 السبت)، الى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 38 نقطة.