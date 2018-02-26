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موسكو قلقة من تهديدات استخدام القوة ضد دمشق

موسكو قلقة من تهديدات استخدام القوة ضد دمشق
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن التهديدات حول احتمال استخدام القوة ضد دمشق تُسمع مرة أخرى، وهذا أمر غير قانوني وغير مشروع.

العالم - سوريا

واضاف ريابكوف للصحفيين ان بلاده قلقة للغاية من التهديدات قائلا: "في سياق قرار 2401 بالنسبة لنا أهم شيء أنه يتضمن دعوة للأطراف السورية للعمل المكثف لإيجاد الحلول الضرورية. ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأنه في ظل زيادة الخطاب ضد دمشق والخطاب المناهض للروس الذي يصدر في واشنطن، فإن التهديدات باستعمال القوة تسمع مرة أخرى، وهذا أمر غير قانوني وغير مشروع".

وكان مجلس الأمن الدولي صوت مساء السبت بالإجماع لصالح مشروع قرار بتنفيذ هدنة في مناطق سوريا كافة.

وينص القرار، على "وقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوما على الأقل، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بإجراء الإجلاء الطبي بشكل غير مشروط وآمن، ورفع الحصار عن المناطق السكنية بما في ذلك الغوطة".

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